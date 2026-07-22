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Gündem İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz
Gündem

İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: "Bizi çatır çatır yiyecekler" İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında dini değerlere yönelik hakaret ve saldırıların son dönemde arttığını ileri sürdü. Metroda, otobüste, okulda, plajda ve sokakta benzer olayların yaşandığını savunan Günaydın, bu gelişmeler karşısında toplumun sessiz kalmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Günaydın, inanç sahiplerinin demokratik ve hukuki zeminde tepkilerini daha güçlü ortaya koyması gerektiğini belirterek, sürekli edilgen kalınmasının benzer olayların artmasına yol açtığını savundu. Yazısında, "Allah için cevap vermenin tam vaktidir" ifadelerine de yer verdi.

TBMM'ye yasal düzenleme çağrısı

Köşe yazısında, mukaddes değerlere yönelik hakaret ve saldırılar konusunda daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda yeni bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu. Mevcut yaptırımların yeterli olmadığını savunan yazar, dini değerlere yönelik hakaretlerin daha ağır cezalarla karşılık bulması gerektiğini öne sürdü.

"Toplumsal duyarlılık artırılmalı"

Yazısının sonunda Günaydın, dini değerlere yönelik saygının korunmasının toplumsal huzur açısından önemli olduğunu belirterek, hem kamu otoritelerinin hem de toplumun bu konuda daha duyarlı davranması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Müslümanların hakaret ve provokasyonlar karşısında hukuk içinde kalarak daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

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Yorumlar

hizipsavar

1500 yıllık islam tarihin de bakıyoruz kimislamın karşısında ŞEYTAN na göre safları netleştirelim %70 ona göre aklını başına alsın

okur

korkma la
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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