Felaket göz göre göre geldi! Çatalca'da dev kimya fabrikası cayır cayır yanıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple devasa bir yangın patlak verdi. Muratbey Merkez Mahallesi'ni adeta cehenneme çeviren kara dumanlar gökyüzünü kaplarken, alevlere teslim olan dev tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çatalca'da bir kimya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çatalca'da kimya üzerine faaliyet yürüten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.
Çatalca Muratbey Merkez Mahallesi'nde bulunan kimya üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler otluk alana da sıçrarken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.