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Dünya Şili’de sel felaketi! 13 ölü, 7 kayıp
Dünya

Şili’de sel felaketi! 13 ölü, 7 kayıp

Yeniakit Publisher
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Şili’de sel felaketi! 13 ölü, 7 kayıp

Güney Amerika ülkesi Şili’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu. 81 evin yıkıldığı, 2 bin 761 evin ağır hasar gördüğü ve 87 bin kişinin hala elektriksiz olduğu belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de günlerdir süren şiddetli yağışlar ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, sulara kapılan 7 kişi kayboldu.

Şili Acil Durum Ofisi (Senapred) Başkanı Alicia Cebrian, "Son birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle su yolları, dereler ve nehir kıyıları zayıfladı; bazılarında su seviyelerinin yükselme riski hala devam ediyor" dedi.

 

2 BİN 761 EV AĞIR HASAR GÖRDÜ

Cebrian, can kayıplarına ek olarak 2 bin 281 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 81 evin yıkıldığını, 2 bin 761 evin ağır hasar gördüğünü ve 87 bin kişinin hala elektriksiz olduğunu belirtti. Dört bölgedeki çeşitli belediyelerde okullarda eğitime ara verildi.

İçişleri Bakanı Claudio Alvarado ise hükümetin elektrik hizmetinin yeniden sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırım süreci başlatmayı planladığını söyledi.

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