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Gündem Savaş petrolü vurdu! Arz endişesi fiyatları yeniden yükseltti
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Savaş petrolü vurdu! Arz endişesi fiyatları yeniden yükseltti

Yeniakit Publisher
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Savaş petrolü vurdu! Arz endişesi fiyatları yeniden yükseltti

ABD ile İran arasında tırmanan çatışmalar ve Orta Doğu'da genişleyen jeopolitik riskler, küresel enerji piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Brent petrol 91 doların üzerine çıkarken, uzmanlar Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yaşanabilecek olası aksaklıkların petrol arzını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Petrol fiyatları, küresel enerji arzına yönelik endişelerin yeniden artmasıyla çarşamba günü yükselişe geçti. ABD ile İran arasında devam eden askeri gerilim ve Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,55 artışla 91,51 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,36 yükselişle 84,64 dolara çıktı.

Gözler Hürmüz ve Babülmendep Boğazı'nda

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan azalma, petrol piyasalarının odağına yerleşti.

Öte yandan Yemen'de Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan edilmesi, küresel enerji ticaretinde yeni riskleri gündeme taşıdı. Uzmanlar, iki stratejik boğazda yaşanabilecek olası kesintilerin petrol sevkiyatını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ABD savaşın maliyetini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonların bugüne kadar 37,5 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Bu rakamın, daha önce yapılan tahminlerin yaklaşık 8 milyar dolar üzerine çıktığı belirtildi.

Stok verileri yakından izleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) yayımladığı son verilere göre, geçen hafta ABD'nin ham petrol ve distile yakıt stokları artarken, benzin stoklarında düşüş kaydedildi.

Piyasalar şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok verilerine odaklanmış durumda. Açıklanacak verilerin petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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