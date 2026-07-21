Son dakika! Salon ayakta: Özgür Özel, CHP’deki son konuşmasını yapıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuşuyor. Yeni parti için dilekçenin ise gelecek hafta verilmesi bekleniyor.
Şaibeli kurultay nedeniyle CHP Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel, bugün CHP Grup kürsüsünde son konuşmasını yapıyor. Özgür Özel’in, kendisiyle birlikte yürüyenlerin bugün farklı bir yola gideceğini ilan edeceği toplantı salonunda "Özgür Başkan Özgür Gelecek" sloganları atılıyor.
Özgür Özel yeni partinin kurulacağını duyurduktan sonra gelecek yeni parti için İçişleri Bakanlığına dilekçe verecek ve hemen kurultay süreci başlayacak.
Yeni partinin kurucular kurulunun 30 kişiden oluşması bekleniyor. Kulislere göre isimler de netleşti. Özel, toplantının ardından il başkanlarıyla da bir araya gelecek. 74 il başkanı Özgür Özel’e destek vermişti.