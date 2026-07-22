Didim'de gece yarısı yangın paniği! Apartman dairesi alevlere teslim oldu

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

1483 Sokak üzerindeki binadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, binanın diğer dairelerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede maddi hasar oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.