CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP'den ayrılanlar, belediye başkanlarını niye istemiyorlar?" başlıklı köşe yazısında, CHP'de yeni parti hazırlığı yapan isimlerin belediye başkanlarını ilk etapta yeni oluşuma dahil etmemesini ele aldı.

Karahasanoğlu, milletvekillerinin istifa ederek yeni partiye geçmeye hazırlandığını öne sürerken, belediye başkanlarının bekletilmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"Sahaya 3-0 mağlup çıkıyorlar"

Karahasanoğlu, belediye başkanlarının siyasi partilerin halka en yakın yüzü olduğunu belirterek, yeni parti hazırlığında bu isimlerin dışarıda bırakılmasının siyasi açıdan önemli bir zafiyet oluşturacağını savundu.

Yazar, belediye başkanlarının yeni partiye hemen davet edilmemesinin kamuoyunda farklı yorumlara neden olacağını belirtti.

"CHP'deki ayrışma Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirebilir"

Köşe yazısında, CHP'de yaşanan ayrışmanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini yeniden şekillendirmesi açısından fırsat oluşturabileceğini savunan Karahasanoğlu, yeni partiye geçmesi beklenen isimlerin ayrılmasıyla CHP'nin farklı bir yapıya evrilebileceğini savundu.

Sağ partilere de eleştiri

Karahasanoğlu yazısında, geçmiş seçimlerde CHP ile ittifak yapan sağ partilere de değinerek, olası yeni siyasi dengelerde nasıl bir tutum sergileyeceklerinin önemli olduğunu ifade etti. Yazar, bu partilerin tercihlerinin Türk siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getireceğini dile getirerek önemli analizlerde bulundu.

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