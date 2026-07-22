Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla gelen, ‘kent uzlaşısıyla’ ele geçirdikleri belediyelerin talan edilmesine göz yuman, kamu parasıyla altına lüks makam araçları çeken ve yolsuzluğu aklama mitingleriyle ülkenin huzurunu hedef alan Özgür Özel, kodesteki Ekrem İmamoğlu ile birlikte ele geçirmeye çalıştıkları CHP’den bölerek ayrıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP’deki görevleri kadük hale gelen ve “ya bir yol buluruz ya bir yol açarız” diyerek yeni parti kurma kararı alan Özel, son kez CHP Meclis grubunda konuşarak partiden ayrıldı.

HARAMİLER İÇİN YOLUN SONU

Partinin kurultaya gitmesi için her yolu denediklerini, delegelerden imza toplayarak başvuruda bulunduklarını ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultaya gitmediğini, mahkemenin de yaptıkları başvuruyu 59 gün bekleterek adli tatilden önceki cuma günü Yargıtay’a gönderdiğini belirten Özel, aralarında Veli Ağbaba, Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal’ın da olduğu 83 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kuracaklarını ilan etti. Yeni partinin kurulduğunda ana muhalefet partisi olacağını ileri süren Özel’in sözleri sık sık “İktidar, iktidar” sloganlarıyla kesilirken, salonu dolduran taraftarlarının, “Hain Kemal” sloganı ile tempo tuttuğu gözlendi. Aralarında Mustafa Sarıgül’ün de olduğu bazı milletvekilleri CHP’den ayrılacakları için gözyaşı dökerken, butlan ilan edilen Parti Meclisi, İl Başkanları ve milletvekilleriyle istişare toplantıları yaparak yeni partiyi önümüzdeki hafta kuracaklarını söyleyen Özel’e “Yürü anca gidersin” tepkileri geldi.

CHP YÜKLERDEN KURTULMUŞTUR

Özgür Özel yönetimine muhalefeti nedeniyle partiden kopma noktasına gelen CHP’li Yazar Tolgahan Erdoğan, veda konuşmasına sert tepki gösterdi. Tolgahan Erdoğan, Özel’in konuşmasına ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi: “Aday gösterdiğin 28 belediye başkanı tutuklu, 6 belediye başkanı tutuksuz yargılanıyor. Aday gösterdiğin 20 belediye başkanı AK Parti’ye katılmış, hâlâ da yola çıkmış olanlar var. Belediye başkanların baklava kutuları ile havlularla anılır olmuş. Genel Başkan Yardımcılarının, milletvekillerinin adı yolsuzluğa bulaşmış, haklarında fezleke düzenlenmiş. İki aydır CHP’nin araçlarını, sosyal medya hesaplarını, bütün imkânlarını utanmadan kullanıyorsun. Ve utanmadan arkana Altı Ok’u alarak CHP Grup kürsüsünden yeni parti kuracağını beyan ediyorsun, veda ediyorsun ama ‘istifa ettim’ bile diyemiyorsun. Biz bu tiyatroyu çok gördük. CHP sırtındaki yüklerden kurtulmuştur. Tarih CHP’ye ihanet eden bir grup azınlığa elbet sandıkta cevap verecektir.”

EKREM’İN KUYRUĞUNA TAKILDILAR

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Aslında beklenen oldu, bunu günler öncesinden yazmıştık ‘CHP içinde kalamazlar’ diye. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu ile bunlar kaderlerini birleştirdiler. İmamoğlu’nun da kendisini savunacak bir siyasi partiye ve gruba ihtiyacı var. Burada mesele aslında bir CHP’de görüş ayrılığı meselesi değildir. Bir davranış, tutum meselesidir. Yani CHP’de ‘yeni gelen ekip, kayyım ekibi, butlan ekibi’ diyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, Kılıçdaroğlu, onların istediği işleri yapamazdı. O yüzden de bunlar yol arkadaşlarını korumak için yeni bir yapılaşma içinde olmak zorundalardı. Yani bunların hiçbiri olmadan aylar öncesinden yazmıştık, bunların bir gruba ihtiyacı var, bir siyasi partiye ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalıp mücadele etseler belki kazanırlardı zaman içinde ama zamanları da yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu içeride. Böyle bir noktada, beklenen oldu.

BAŞARILI OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL

“Diğer yandan, siyasi tarihe baktığımızda büyük partiler içinden kopan küçük grupların başarılı olduklarının örneği yok. Bazı kamuoyu araştırma firmalarına nasıl yaptırılıyorsa birtakım araştırmalar yaptırıyorlar.Kendilerini büyük gösteriyorlar ama seçim sandığı ortaya konulduğunda bunlar ne kadar büyük olduklarını, ne olduklarını, gerçek kilolarını görecekler. O açıdan yani bunlar da şaşırtıcı değil. Bunların kuracağı partinin başarılı olması beklenemez. Çünkü yerel seçimler dışında hiçbir başarı göstermedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Özel döneminde. Sadece ve sadece AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir kamplaşma ortaya çıkardı, onun üzerinden siyaset yapmaya çalıştı. Onun dışında Özel döneminde seçilenCHP’li belediyelere bakıyoruz, her taraf yolsuzluktan, hırsızlıktan geçilmiyor. Son operasyonlarda onu gösteriyor.Bunların tamamı şovdur. Hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Seçim sandığı ortaya çıktığında bunların hepsinin boyunun ölçüsü görülür.”