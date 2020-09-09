Türk müteahhitlere 'Gine'ye yatırım yapın' çağrısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Gine'nin Türk müteahhitlere önemli fırsatlar sunduğunu ancak bu ülkede üstlenilen proje sayısının yeterli olmadığını belirterek, "İş insanlarımız Gine'nin sunduğu imkanlardan halkın yararına yararlanmalıdır." dedi.

"Türkiye-Gine Interconnected Business" web semineri toplantısı tarafından düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) dijital ortamda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, pandemi nedeniyle küresel ticarette yaşanabilecek daralmaya değinerek, bu sorunların küresel işbirliği ile aşılabileceğini söyledi.

En başından beri Türkiye olarak salgının "ticareti veya kısıtlamaları engelleyecek bahanenin bulunmaması" gerektiğine inandığını ifade eden Batur, pandeminin başlangıcından bu yana ticareti tüm cephelerde etkilediğini, gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Bu süreçte aldıkları önlemlere değinen Batur, hayata geçirdikleri uygulamaların ticareti önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

Gine ekonomisinin son dönemde tatminkar gelişmeler kaydettiğini belirten Batur, salgından sonra son 3 yılda yüzde 7'nin üzerindeki büyüme hızının daha da ileri gideceğine inandıklarını söyledi.

Batur, "Türkiye Gine'deki büyüme sürecinde bir sonraki adım olacak. Gine'yi dost ve kardeş ülke görüyoruz. Cumhurbaşkanları arasındaki dostluğun önemli bir göstergesi."dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, geçen yıl itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 142 milyar liraya ulaştığını belirterek, düşük rakamının Gine partisinin, Türkiye'nin altın ithalatıyla zaman zaman rakamların üzerine çıktığını söyledi.

Bu rakamın dengeli bir şekilde artırılması gerektiğini belirten Batur, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik bazı ürünlerin ön plana çıkabileceğini belirtti.

Batur, "Gine için yaptığımız araştırmada ilaç, su araçları, ayakkabı, dizel ve yarı dizel motorlu araçlar, demir çelikten yapılmış inşaat parçaları, çimento, salça, kümes hayvanları eti, şeker ve çikolata gibi ürünler öne çıkıyor. ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verebiliyoruz. "dedi.

Batı Afrika Devletleri, Türkiye arasındaki Gine Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olan Batur ticaret ve yapılacak ekonomik ortaklık anlaşmalarına katkısına işaret ederek, bu konudaki müzakerelerin başlaması için Gine Bakanının desteğini beklediklerini söyledi.

Gine'nin kaynakları açısından ciddi fırsatlar sunduğunu belirten Gonca Yılmaz Batur, "Türk yatırımcıların burada faaliyetlerini artırmasının değerli olacağını görüyorum" dedi.

Gine Yatırımlar ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bakanı Gabriel Curtis de ikili ilişkileri geliştirmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Bugün düzenlenen forumun ekonomik ilişkilerin karşılıklı olarak güçlendirilmesi açısından büyük fayda sağlayacağını ifade eden Curtis, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Curtis, 2010 yılından bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalar sayesinde ticaret hacminin 10 milyon dolardan 200 milyon dolara çıktığını, ülkeler arasında 9 farklı anlaşma imzalandığını ve İstanbul aktarmalı seferlerin başlatıldığını açıkladı.

Curtis'in eğitim alanında transfer olduğu Türkiye'deki 950'li Gineli öğrenci, bu öğrencilere sağlanan burslar için teşekkür etti.

Gine'nin ikili ilişkilere çok bağlı olduğunu belirten Curtis, "Gine'deki tüm kurumlar karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ekonomik fayda sağlamak için gerekli tüm çabayı gösterecekler" dedi.

Özel sektör, sağlık, altyapı ve benzeri alanlarda yapısal değişimi sağlamak için çalıştıklarını anlatan Curtis, "Özel sektörü güçlendirmek için gerekli reformları yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Yapısal çalışmaya devam edeceğiz.

Gabriel Curtis, Gine firmasının yüksek ekonomik işbirliğini sağlamak için bazı çalışmalar yapıldığını, hedef ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, bu ülkelerden yatırım çekmek istediklerini söyledi.