Türk mühendisten müthiş buluş! 2023'te faaliyete geçiyor! 25 yıl kesintisiz enerji üretecek

Cami, okul, üniversite binası, sağlık ocağı gibi birçok alanda hayırseverlerin katkılarının ön plana çıktığı Kayseri'de, Seferoğlu Elektrik Yatırım AŞ Genel Müdürü Ahmet Seferoğlu (66), kentteki camilerin elektrik giderini 25 yıl karşılayabilecek kapasiteye sahip güneş enerji santrali projesi ile hayırsever katkısına farklı bakış açısı getirdi.

1410 CAMİNİN ELEKTRİK GİDERİNİ KARŞILAYACAK

Yaklaşık 40 yıldır elektrik alanında faaliyet gösteren firmanın sahibi olan Seferoğlu, 1410 caminin elektrik giderlerini karşılamak için İncesu ilçesindeki 1,4 megavat güce sahip olacak güneş enerji santralini bedelsiz kurarak, Kayseri'deki camilerin hizmetine sunacak.

Temeli 25 Ekim'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla atılan santralin 2023'ün mayıs ayında tamamlanmasıyla, Kayseri'deki camilerin yıllık 1 milyon 750 bin kilovatsaatlik elektrik gideri Seferoğlu'nun bağışıyla karşılanmış olacak.

Seferoğlu, AA muhabirine, firmasının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güneşten elektrik üreten tesisler kurduğunu ve enerji verimliliği üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Yenilenebilir enerjinin kullanımıyla ilgili devletin mevzuat değişiklikleri yaparak bu alanda yaşanan gelişmelerin önünü açtığını belirten Seferoğlu, "2019 yılında araziye muhtelif alanlarda elektrik dağıtımı sınırı içerisinde tüketim birleştirilerek, lisanssız elektrik üretimiyle ilgili bir izin çıktı. O gün, temelini attığımız hayır işi aklıma geldi." dedi.

Ailesiyle birlikte camilerin elektrik giderlerini karşılama adına hayır işi yapma kararı aldıklarını dile getiren Seferoğlu, şunları kaydetti:

"Ailemle bir araya geldik, 'Belirli bir yaşa geldik. Annemizin, babamızın adına da bir hayır yapalım' dedim. Okul mu yapalım, cami mi yapalım diye konuşurken herkes bir şey söyledi. O sırada ben, 'Neden camilere biz güneşten elektrik üretip vermeyelim' dedim. Bunun üzerine Milletvekilimiz Mustafa Elitaş Bey'e gittim ve niyetimi anlattım, Diyanet İşleri Başkanı ile görüşüp fikrimi söyleme talebinde bulundum. İnceledik, Kayseri'de 1410 cami var. Bu camiler yılda 1 milyon 750 bin kilovatsaat elektrik kullanıyor. 'Bunların elektriğini güneşten karşılayalım bunu da hayır olarak bağışlayalım' dedik. Bu fikri Diyanet İşleri Başkanımıza sunduğumuzda hoşuna gitti."

- "25 YIL KAPASİTEYLE CAMİLERİMİZ BEDAVA ELEKTRİK KULLANACAK"

Camilerin tek tek yıllık elektrik tüketimini hesapladığını anlatan Seferoğlu, "Camileri incelediğimde kimi ev abonesi, kimi şantiye abonesi, kimi ticaret abonesi. Bu mevzuata aykırıydı. Bunu Diyanet İşleri Başkanına anlattım. O da sağ olsun Kayseri Müftülüğüne talimat verdi. Birlikte protokol hazırladık. Bütün yatırım bedeli Seferoğlu Elektrik Yatırım AŞ tarafından karşılanmak üzere 1,4 megavat gücünde güneş elektrik üretim tesisi kurmak için protokol imzaladık. Bu anlaşma sonrası elektrik şirketine gittik, bütün camileri Kayseri İl Müftülüğü adına abone yaptık." diye konuştu.

Tesis üretim kapasitesinin 1410 caminin ihtiyacından fazla olacağını, artan elektriği Türkiye Diyanet Vakfının satacağını belirten Seferoğlu, şöyle devam etti:

"Diyanetin Milli Emlak'tan tahsis ettiği alan 60 dönüm. Kayseri'deki camilerin kullandığı elektriği karşılamaya 1 megavatlık bir güç bile fazla geliyor. Biz hayır için yaptığımızdan tesisin gücünü 1,4 megavat olarak belirledik. 2 milyon 200 bin kilovatsaat üretim yapıp her ay sonu camilerimizin elektrik giderini mahsuplaştıracağız. Artanı da Türkiye Diyanet Vakfı 10 yıl boyunca devlete satacak. 25 yıl boyunca camilerimiz bedava elektrik kullanacak."

Seferoğlu, panellerin siparişini verdiklerini, şubat ayında teslim alacaklarını ve tesisi 2023'ün mayıs ayında işletmeye alacaklarını ifade etti.

Böyle bir hayrı yaptıklarından dolayı çok mutlu ve huzurlu olduklarını anlatan Seferoğlu, şunları söyledi:

"Ben bu işi, çok etrafa duyulmadan kendi içerisinde yapılsın diye düşünmüştüm ama Diyanet İşleri Başkanımız, 'Bu bir iyilik, iyiliği de herkese anlatmak lazım. Onun için gel o düşünceden vazgeç. Biz bu iyiliği herkese anlatalım' dedi. Böyle bir hayrı Allah bize kısmet ettiği için çok mutluyum. Topluma, insanlara görevimi yerine getirmiş olacağım. Çünkü ben onlardan para kazandım. Neticede onlar ibadet ederken camiyi aydınlatacağız."