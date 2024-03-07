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Teknoloji Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı
Teknoloji

Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:30:00 - 2024-03-07 16:34:00
Türk Milli ve Yerli Savunma sistemi! Roketsan'dan Katar çıkarması ile ilgili açıklamalar... Geri sayım başladı

Roketsan, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) için geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Roketsan MİDLAS'ta son durum...

Katar’daki DIMDEX 2024 Uluslarası Denizcilik Savunma Fuarı sırasında Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, MİDLAS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İkinci tarafından yapılan açıklamada, “Bizim burada asıl sergilediğimiz ürünlerimiz, deniz platformlarına entegre ettiğimiz MİDLAS üzerinden atılan HİSAR ve SİPER ailesi. Bunların da bundan sonraki aşamalarda MİDLAS ürünüyle beraber Türk savunma sanayiinin ihracatının çok büyük bir kısmını oluşturacak ürünlerin arasına gireceğini tahmin ediyoruz.

Bunun için özellikle Uzak Doğu’da, mevcut platformlara MİDLAS’ın entegrasyonuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.  SavunmaSanayiST.'in aktarıdığı haberde bunların da en kısa zamanda sonuçlanıp, Roketsan’ın ihracatına katkı yapmasını hedefliyoruz. ifadelerine yer verildi!

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