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Gündem Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklıyor
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklıyor

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, 2021’in ilk “Ülke Gündemi”nde, bomba belge ve bilgileri Türk medyasında ilk kez canlı yayında paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:32:00 - 2021-01-02 21:00:31
Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklıyor

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında ele alınan konular ve Türk medyasında ilk kez yayınlanan belgeler Türkiye gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. 

Hayati Küçük çok özel bilgi ve belgeleri canlı yayında açıklıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kuşkusuz uzun soluklu bir mücadele olmak zorunda. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve Türk medyasında ilk kez birçok belge ve bilgilerin yayınlandığı “Ülke Gündemi”nde, Hayati Küçük 2021’in ilk bombasını canlı yayında kamuoyuyla paylaşıyor.  

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https://www.youtube.com/watch?v=b4VbnuNoboo&feature=youtu.be



 

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