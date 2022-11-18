Türk Lirası'nı klozete atmıştı! O ahlaksız işte şimdi hapı yuttu

Cinsiyet değiştiren ve yaptığı ahlaksızlıklarla gündemden düşmeyen sözde fenomen Mika Can Raun, Türk Lirası'nı klozete atınca gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından bırakılan Mika Can için istenen ceza belli oldu. Savcılık, 7 yıl 6 ay hapis isteminde bulundu.

TikTok'ta çektiği videolarla tepki alan Mika Can Raun'un 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler gündeme gelmişti. O görüntülere sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Mika Can Raun hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı. Fenomen hakkında istenen ceza belli oldu.

İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı'na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.

Hapsi istendi

Savcılık, fenomenin 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Hazırlanan iddianamede, Mika Raun'un müzik eşliğinde elindeki 100 TL'lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL'lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı.

Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL'yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmeyerek kıvırdı

Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.