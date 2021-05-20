  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kripto para operasyonu! Tutuklandılar
Şimdi değilse ne zaman?
Sergen Yalçın'dan itiraf! 'İzlememiştim'
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Ekonomi Türk Kızılay, Düzce’deki taşınmazlarını satışa çıkardı
Ekonomi

Türk Kızılay, Düzce’deki taşınmazlarını satışa çıkardı

Mülkiyeti Türk Kızılay, kullanma hakkı Düzce Şube Başkanlığı’na ait ve ilanla tapu bilgileri duyurulan taşınmazların açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:32:00 -
Türk Kızılay, Düzce’deki taşınmazlarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 22.06.2021 günü saat 10.00’de açık artırma yöntemiyle Kızılay Düzce Şube Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. İhale ile ilgili zarf teslimi 21.06.2021 günü saat 10.00’de kadar Türk Kızılay Düzce Şube Başkanlığı’na yapılacak.

İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları: 0.380 524.90 02-514 31 68

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen anneden 'müthiş' plan!
Gündem

15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen anneden 'müthiş' plan!

İstanbul’da, 15 yaşındaki kızının fuhşa sürüklendiğini öğrenen bir anne, adeta dedektif gibi iz sürdü. Kızını pazarlayan Büşra S.’yi bulan a..
İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
Dünya

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay