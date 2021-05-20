Türk Kızılay, Düzce’deki taşınmazlarını satışa çıkardı
Mülkiyeti Türk Kızılay, kullanma hakkı Düzce Şube Başkanlığı’na ait ve ilanla tapu bilgileri duyurulan taşınmazların açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale 22.06.2021 günü saat 10.00’de açık artırma yöntemiyle Kızılay Düzce Şube Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. İhale ile ilgili zarf teslimi 21.06.2021 günü saat 10.00’de kadar Türk Kızılay Düzce Şube Başkanlığı’na yapılacak.
İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları: 0.380 524.90 02-514 31 68
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