Türk kahvesi ve çikolata online sipariş ile gönderildi

Uzaktan çalışma sistemine geçen kurumlar, bayram çikolatalarını çalışanlarının evlerine gönderdi. Kahve Dünyası online verilerine göre geleneksel bayram ikramı olan çikolataya bu yıl da ilgi büyüktü. Bayram çikolatası siparişleri geçtiğimiz yılki Ramazan Bayramına oranla yüzde 22 artış gösterdi. Çikolatanın yanında yine bir bayram klasiği olan Türk Kahvesi de online olarak en çok sipariş verilen ürünler arasında yer aldı. Bu da pandeminin satın alma alışkanlıklarımızı değiştirse de geleneklerimizden vazgeçmediğimizi ve artık dijital ile birleşerek devam ettiğini gösterdi. Tüketicilerin bu bayramda geçtiğimiz bayrama oranla Türk kahvesi siparişleri yüzde 70 oranında arttı. Türk Kahvesinin yanı sıra birbirinden lezzetli aromalı filtre kahve seçenekleri de büyük ilgi gördü. Birbirinden farklı aromalarla zenginleştirilmiş Kahve Dünyası filtre kahve çeşitlerinden fındık, karamel ve vanilya aromalı kahveler yoğun ilgi gördü. Kaliteli Kahve çekirdeklerinin özenle toplanmasıyla hazırlanan eşsiz lezzetli filtre kahveler bu bayram da evlere konuk oldu.