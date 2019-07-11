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Türk-Japon dostluğu beyaz perdede

Türk-Japon dostluğunu anlatan Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleşti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:58
Türk-Japon dostluğu beyaz perdede

 Cemal Almış  İstanbul 

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı Yuvaya Dönüş filminin galası gerçekleşti. Film ekibinin yanı sıra iş, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin Japonya’dan çok önemli bir misafiri de vardı. İran-Irak savaşı sırasında Tahran’dan Türkiye’ye getirilen 215 Japon vatandaştan biri olan Junichi Numata da bu tarihi hikâyeyi anlatan film için galaya katılanlar arasındaydı. 12 Temmuz’da Türkiye’de, Ekim ayında ise Japonya’da vizyona girecek filmin, senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini ise Hakan Kurşun üstleniyor. Filmin müzikleri ise sanatçı Kıraç imzası taşıyor.

Japonya’da Türkiye yılı

2019 yılının Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ ilan edilmesiyle filmin önemi bir kat daha artıyor. Çekimleri Kapadokya, İstanbul ve Tokyo’da gerçekleşen ‘Yuvaya Dönüş’ filminde oyuncu Furkan Palalı taksi şoförü ‘Mesut’, dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal eski istihbarat subayı ‘Zafer’, Megumi Masaki ise 30 yıldır varlığından habersiz yaşadığı babasının izini sürmek için Japonya’dan Türkiye’ye gelen ‘Yumi’ karakterini canlandırıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:58
  1. İstanbul
  2. Furkan Palalı
  3. Megumi Masuki
  4. Burhan Öçal
  5. Yuvaya Dönüş
  6. Japonya
  7. Junichi Numata
  8. Hakan Kurşun
  9. Kıraç
  10. Fatih Özcan
  11. Şeyda Delibaşı
  12. Türkiye Yılı
  13. Kapadokya
  14. Tokyo
  15. ‘Yuvaya Dönüş’ filmi

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