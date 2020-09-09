TÜRK-İş’ten karantinadaki işçi için yasal düzenleme talebi
Türk-İş Konfederasyonu, karantinaya alınan ancak Kovid-19 tanısı konulmamış sigortalı çalışana “geçici iş göremezlik ödeneği” verilmesiyle ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.
Sendikadan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderilen yazıda, “Aile bireyi hasta olduğu için karantinada bulunan ancak kendisi teşhis almamış işçiye hastalık sigortası üzerinden geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi karantina sürecini evde geçirmeye teşvik edecek bir unsur olacaktır” denildi.