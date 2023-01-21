  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk havacılık devi için iflas kararı! Binlerce işçi şokta
Ekonomi

Türk havacılık devi için iflas kararı! Binlerce işçi şokta

AtlasJet çalışanlarının, şirketten alacakları için açtıkları dava için mahkeme yeniden iflas kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 10:34:00 -
Türk havacılık devi için iflas kararı! Binlerce işçi şokta

AtlasJet, iflas başvurusunun yapıldığı 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana kadar eski çalışanlarına ait maaş ve alacakları ödememişti. Bu gerekçeyle, şirketin eski çalışanları tarafından açılan davanın duruşması dün görüldü.

Mahkeme bir kez daha şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte sona gelinen yargı sürecinde başa dönülmüş oldu.

Havacılık Çalışanları Sendikası'ndan (Hava-Sen) karar sonrasında yapılan açıklamada, "Tüm Atlas Mağdurlarının bu konudaki beklentisi devam ediyor" denildi.

Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı
Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı

Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı

Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...
Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Ekonomi

Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı
Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı

Ekonomi

Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı

Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı
Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

Ekonomi

Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

İflas edip işyerini kapatmasına rağmen pes etmedi! Yurt dışına ürün satıyor
İflas edip işyerini kapatmasına rağmen pes etmedi! Yurt dışına ürün satıyor

Aktüel

İflas edip işyerini kapatmasına rağmen pes etmedi! Yurt dışına ürün satıyor

Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular
Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular

Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Kara haberi dün gece duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23