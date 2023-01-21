Türk havacılık devi için iflas kararı! Binlerce işçi şokta

AtlasJet, iflas başvurusunun yapıldığı 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana kadar eski çalışanlarına ait maaş ve alacakları ödememişti. Bu gerekçeyle, şirketin eski çalışanları tarafından açılan davanın duruşması dün görüldü.

Mahkeme bir kez daha şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte sona gelinen yargı sürecinde başa dönülmüş oldu.

Havacılık Çalışanları Sendikası'ndan (Hava-Sen) karar sonrasında yapılan açıklamada, "Tüm Atlas Mağdurlarının bu konudaki beklentisi devam ediyor" denildi.