  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akıl almaz test! Canlı insanla kabinin sağlamlığı test edildi

Kiracılar bu kağıdı sakın imzalamayın! Ev sahibi evden çıkarabilir

Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

BBC sokağa indi! Her karanlık eylemin öncesinde onlar vardı

Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’

Mehmet Sıddık Akış hakim karşısında

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok önemli açıklamalar! Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı! Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?

Türkiye'den çılgın altın hamlesi! Çin ve Hindistan bile bu kadarını yapamadı

O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

En beğenilen siyasetçi kim anketinde ilginç sonuç! Kılıçdaroğlu detayı
Ekonomi Türk Hava Yolları, zirvedeki yerini koruyor! Türkiye’nin en değerlisi! Yüksekten uçmaya devam edecek!
Ekonomi

Türk Hava Yolları, zirvedeki yerini koruyor! Türkiye’nin en değerlisi! Yüksekten uçmaya devam edecek!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:58:00 -
Türk Hava Yolları, zirvedeki yerini koruyor! Türkiye’nin en değerlisi! Yüksekten uçmaya devam edecek!

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de “Türkiye’nin en değerli markaları” listesinin ilk sırasında yer aldı.

Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in 2024 yılı “TURKEY 100-Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması tamamlandı.

THY, 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

2024 yılında değeri 1 milyar 985 milyar dolar olan THY, üst üste yedinci kez bu unvana layık görüldü.

THY, Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı “En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları” listesinde de bu yıl iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye’nin en değerli markası olarak üst üste yedinci kez seçildikleri için gururlu olduklarını belirtti.

Bolat, “Elde ettiğimiz bu başarı tüm THY ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye’mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz. Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Vakıf Katılım, yeni e-yönetim platformu "Paket"i hayata geçirdi
Vakıf Katılım, yeni e-yönetim platformu "Paket"i hayata geçirdi

Ekonomi

Vakıf Katılım, yeni e-yönetim platformu "Paket"i hayata geçirdi

Turkcell'den çevresel sürdürülebilirliğe büyük yatırım!
Turkcell'den çevresel sürdürülebilirliğe büyük yatırım!

Ekonomi

Turkcell'den çevresel sürdürülebilirliğe büyük yatırım!

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!
Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Ekonomi

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23