Türk Hava Kuvvetleri’ne silahlı HÜRKUŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in katıldığı bir canlı yayında paylaşılan görüntülerde, HÜRKUŞ-C’nin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı renklerine benzer bir boyamaya sahip olduğu ve 135’inci ATEŞ Filo’nun ambleminin uçağa işlendiği görülüyor.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan 135. Filo, Personel Kurtarma (CSAR) görevlerini üstleniyor. Filo, bünyesinde AS-532 Cougar helikopteri ve CN-235 uçağı bulunduruyor. Bu helikopter ve uçaklarda, arama kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere çeşitli özel sistemler yer alıyor.

HÜRKUŞ-C’nin de filoya katılması ile birlikte 135. ATEŞ Filo envanterine ilk kez silahlı bir platform alınmış olacak. Halihazırda AS-532 helikopterlerinde, M134 Minigun olduğu bilinmekte. HÜRKUŞ-C ise bünyesinde füze ve akıllı mühimmat barındırabiliyor.

Ayrıca HÜRKUŞ-C’nin, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınması da planlanıyor.

HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı

Hassas ve Maliyet Etkin Çoklu Görev Çözümü HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı, günümüz dünyasının muharebe alanlarındaki asimetrik tehditlere karşı düşük maliyetli, esnek bir çözüm sunmaktadır.

HÜRKUŞ’un sahip olduğu gelişmiş eğitim kabiliyetleri korunmakla beraber, üzerinde 7 harici yük istasyonuyla HÜRKUŞ-C, kullanıcılarına, yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında, zorlu görevleri gerçekleştirebilmek için yararlanılabilecek olan 1500 kg’a kadar geniş bir faydalı yük kapasitesi sunmaktadır.

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