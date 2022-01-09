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Gündem Türk hacker grubu Yunanistan'ı vurdu! "Gelmeden uyarıyoruz ki korkuyla yaşayın"
Gündem

Türk hacker grubu Yunanistan'ı vurdu! "Gelmeden uyarıyoruz ki korkuyla yaşayın"

Son zamanlarda Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artıran Yunanistan'a karşı Türk hackerlar harekete geçti. Aslan Neferler Tim, Yunanistan Kültür Bakanlığı'nı erişime kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:52:00 -
Türk hacker grubu Yunanistan'ı vurdu! "Gelmeden uyarıyoruz ki korkuyla yaşayın"

 yeniakit.com.tr 

Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına Türk Hacker Grubu Aslan Neferler Tim'den cevap geldi. 

Aslan Neferler Tim, Yunanistan Kültür Bakanlığı'nı (culture.gov.gr) vurduğunu duyurdu. Yunan bakanlığın sitesine girmek isteyenlerin giremediği görülürken resmi sitenin saatlerce kapalı olduğu belirtildi.

Aslan Neferler Tim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Son zamanlarda küstahlaşan Yunanistan'a aldıkları önlemlerin bizi durduramayacağını anlatmak ve kaşındıklarında illa ki kaşıyacağımızı hatırlatmak istedik. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nı çökerttik. Diğer bakanlıklar yolda... Ayrıca bankalar ve askeri tesislere de uğrayacağız. Gelmeden haber veriyoruz ki, biz gelene kadar korkuyla yaşayın"

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