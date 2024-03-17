Türk futbolunun kara günü! Trabzon'da maç sonu taraftarlar sahaya girdi! Futbolculara saldırdılar
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çok büyük olaylar çıktı. Bazı Trabzonspor taraftarları sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.
Orta alanda galibiyet sevinci yaşayan sarı-lacivertliler koşarak soyunma odasına gitmeye çalıştı. Bazı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolculara fiziki saldırıda bulundu.
MERT MÜLDÜR'E DİREKLE SALDIRDILAR
Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu.
OSAYI SAMUEL KAVGA ETTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Trabzonsporlu taraftarların üzerine geldiği Fenerbahçeli Osayı Samuel, taraftarlarla kavga etti.
LİVAKOVİC'E YUMRUK ATILDI!
Bir Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'e yumruk attı.
BATSHUAYİ'DEN DÖNER TEKME!
Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, çıkış tünelindeki Fenerbahçeli futbolculara doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına tekme attı.