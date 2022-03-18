Türk Futbolunda kara bulutlar!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı.

Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE TÜRK TAKIMI GİDEMEYECEK

Türkiye'den 1 takım Şampiyonlar Ligi'ne giderken, 3 takım ise UEFA Konferans Ligi'ne gönderilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ise hiçbir Türk takımı yer alamayacak.

Türkiye'nin rakipleri ile arasında olan puan farkı ise şu şekilde:

15. Yunanistan - 27.700

16. Çek Cumhuriyeti - 27.600

17. Danimarka - 27.175

18. Hırvatistan - 27.150

19. Türkiye - 27.100

20. Norveç- 26.500