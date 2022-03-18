Türk Futbolunda kara bulutlar!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray, kendi sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 15'in dışında kaldı.
Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.
UEFA AVRUPA LİGİ'NE TÜRK TAKIMI GİDEMEYECEK
Türkiye'den 1 takım Şampiyonlar Ligi'ne giderken, 3 takım ise UEFA Konferans Ligi'ne gönderilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ise hiçbir Türk takımı yer alamayacak.
Türkiye'nin rakipleri ile arasında olan puan farkı ise şu şekilde:
15. Yunanistan - 27.700
16. Çek Cumhuriyeti - 27.600
17. Danimarka - 27.175
18. Hırvatistan - 27.150
19. Türkiye - 27.100
20. Norveç- 26.500