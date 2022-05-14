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Spor Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Kaptanı olduğu takımı satın aldı
Spor

Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Kaptanı olduğu takımı satın aldı

2. Lig'de mücadelede eden Çorum FK'nın devri konusunda takım kaptanı Murat Yıldırım ile şirket yönetimi arasında anlaşma sağlandı. Türk futbol tarihinde benzerine rastlanmamış olay için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:28:00 -
Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Kaptanı olduğu takımı satın aldı

Şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonu play-off potasının dışında kapatan Çorum FK'da, kulübün devriyle ilgili somut bir adım atıldı.

Türk futbol tarihinde bir ilk 

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmek üzere. Çorum FK'nin takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun bitmesiyle kulübün bağlı olduğu şirketin sahibi Fatih Özcan ile görüşmelere başladı.

Murat Yıldırım

Görüşmelerde sona gelindi

Son olarak Murat Yıldırım'ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı olan Ali Gürsoy ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım bir araya geldi. Çorum FK'nin satışı konusunda bir görüşme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve fiyat konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Şirket sahibi Fatih Özcan'ın da gelişmelerden bilgilendirilip, onayı alındı.

Resmi açıklama önümüzdeki günlerde

Kulübün resmi hesaplarından, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir" denilirken detaylı açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

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