Türk eskrimciler performanslarıyla göz kamaştırıyor

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Eskrim Federasyonunun 5 yıl önce milli takımı emanet ettiği Azerbaycan asıllı Ukraynalı başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki milli sporcular, aldıkları başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin son dönemde ilerleme kaydettiği eskrimde milli sporcular, tarihi başarılara imza atıyor. Katıldıkları şampiyonalarda ilkleri gerçekleştiren ay-yıldızlı eskrimciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde dünya klasmanında üst sıralara çıktı.

Kadrosunda, Rusya'nın Soçi kentinde Mart 2018'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldız kızlarda ilk kadın Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ, 2019 Yıldız Kızlar Avrupa şampiyonu Nisanur Erbil, 23 yaş altı Avrupa üçüncüsü, Iryna Shchukla (25) ve 2017 Üniversiade Oyunları ikincisi Enver Yıldırım'ın bulunduğu eskrim milli takım, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları yolunda umutlarını koruyor.





- Sezona Antalya'da hazırlık

Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, AA muhabirine, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta, olimpik sporcuların yanı sıra genç ve yıldız takımlarda 7 sporcu daha yer aldığını söyledi.

Olimpik takımın, düzenlenen kamplarla hem olimpiyatlara hem de uluslararası takvim belirlendiğinde turnuvalara hazır olmasını amaçladıklarını aktaran Shturbabin, "Sezona her sene Antalya'da başlıyoruz. Normalde sezona eylülde başlıyoruz. Ancak Kovid-19 nedeniyle bu yıl geç başladık. Normalde bu kampımıza 3-4 ülke daha katılıyordu. Ancak bu sene sadece Ukrayna katılabildi. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalar için bu kampta hazırlıkları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





- Milli takımın performansı artıyor



Shturbabin, salgın nedeniyle kamp sürecince dikkatli olduklarını, otelde de sürekli maskeyle gezdiklerini bildirdi.



Salgın sürecinde sporcuların performanslarında çok düşüş olmadığına değinen Shturbabin, tek problemlerinin maç yapamamak olduğunu kaydetti.

Shturbabin, milli takımın son yıllarda yukarıya doğru bir ivme kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sporda en kolayı yukarı doğru çıkmaktır. Ama orada durmak daha zor. Çünkü herkes sizin olduğunuz yere gelmek istiyor. Durmadan her gün çalışmak lazım. Takımlarımız yükselmeye başladı. Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldim. Maçlardan önce Türk rakiplerle eşleşenler 'Bana Türk geldi, çok güzel. Yine kazanacağım.' diyordu. Ama şimdi 'Ben de Türk rakip var.' diyerek korkmaya başladı."

