Türk enerji şirketlerine Libya'dan çağrı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ettiler. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya'yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.

Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya'da petrol ve doğal gaz çıkarması adına adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Libya Petrol ve Gaz Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Karanfil, şunları söyledi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, haziran ayında Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirlediklerini, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan sürecinin devam edeceğini, 3-4 ay içerisinde sismik aramalar neticesinde alan belirleneceği müjdesi vermişti. Biz de DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ettiler. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya'yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz."





- "Umuyoruz ki Türk şirketleri Libya'dan gaz ve petrol çıkarıp işleme imkanı bulacak"





Murtaza Karanfil, Libya'nın 9 yıldır yaşadığı karışıklık nedeniyle uğradığı ekonomik kaybın yarım trilyon dolar seviyelerine geldiğini belirterek, "Libya'nın yaklaşık 90 milyar dolarlık petrol geliri, yüzde 20'lere kadar düştü ve hatta bu alanda neredeyse hiç gelir elde edemedikleri dönemler oldu." dedi.

Türk iş insanları olarak Libya ile ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında çalıştıklarını, iki ülkenin de yüksek yararına neler olabileceğini fizibilite ederek ilerlediklerini ifade eden Karanfil, şöyle devam etti:

"Onların talebi üzerine Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile başlattığımız görüşmelerde iki ülkenin yüksek yararına sonuçlanacak bir sürecin başlangıcı olması en büyük temennimiz. İki ülke arasında gaz ve petrol çıkarılıp işlenmesi adına görüş alışverişinde bulunulan toplantı sonucu öyle umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde Türk şirketleri Libya'dan gaz ve petrol çıkarıp işleme imkanı bulacaklar. Ticari ilişkilerin gelişmesi adına Libya'ya sık sık sanal heyet görüşmeleri gerçekleştiriyoruz ancak pandemi biter bitmez petrol ve gaz konularını da ele almak adına bir heyet ziyareti gerçekleştireceğiz. Son yıllarda Libya'daki sondaj gemilerimize yaptığımız yatırımları desteklemek adına Türkiye olarak Libya'da bir pay sahibi olmak istiyoruz."

Türkiye'nin Libya'ya olan ihracatının pandeminin etkisiyle bu yılın 8 ayında 1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini aktaran Karanfil, "Haziran ayından itibaren yaşadığımız toparlanmayla sene sonunu 1,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı planlıyoruz. 6 milyon Libya nüfusu için 1 milyar seviyelerindeki ihracatımız aslında kötü bir rakam değil. Ancak ilerleyen dönemlerde hava, demir ve kara yolu yatırımlarıyla Afrika'ya açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'ya 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek mümkün. 9 yıldır yaşanan karışıklık, sınır ticareti engeli ve döviz dengesizliğini düşünürsek geçmişte bu kadar engele rağmen gerçekleştirdiğimiz 2 milyar dolarlık ihracatın, ilerleyen dönemlerde barışın gelmesi halinde çok daha iyi seviyelere çıkacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.





- "Türk iş insanlarının Libya'ya ilgisi daha da arttı"





Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya halkının Türk iş insanlarından yatırım noktasında beklentisinin büyük olduğunu ifade ederek, "Türk iş insanlarımızın Libya'ya ilgisi her zaman vardı ancak imzalanan iyi niyet anlaşmalarıyla bu ilgi daha da arttı. Güvenlik ve belirsizlik sorunlarının bitmesi halinde ülkeye olan ticaretin hızlıca gelişeceğine inanıyoruz. Ancak şu anda yaşanan 18 saatlik elektrik kesintileri Libya halkını çok zor koşullar altında yaşamaya itiyor." dedi.

Libya'da yarım kalan enerji yatırımlarının hız kazanmasının önemine işaret eden Karanfil, bu sayede ülkeye hem yatırım iştahının artacağını hem de bölge halkının refaha kavuşacağını söyledi.

Karanfil, "Libya, Türkiye'nin kalkınma planına yakın bir kalkınma planı oluşturulması konusunda destek bekliyor. Belediyelerde de büyük bir çöp sorunu yaşanıyor ve bu konuda da Türkiye'den destek bekliyorlar. Tüm bu projeleri hızlıca hayata geçirebilirsek Libya'nın kalkınmasında büyük bir destekçi konumuna geleceğiz. Kopmayacak şekilde bağ oluşturduğumuz bu ülke ile ticaretimizi çok daha iyi seviyelere çıkarmış bulunacağız." ifadelerini kullandı.





- Libya'da taşlar yerine oturuyor





Murtaza Karanfil, Libya ile Türkiye arasında son dönemde imzalanan anlaşmalara değinirken, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Libya arasında, Türk firmalarının Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla geçen ay Ankara'da bir mutabakat zaptı imzalandı. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında bankacılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren bir mutabakat zaptı imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber, Türkiye ve Libya arasında ekonomi, teknoloji ve girişimcilik alanında iş birliği protokolüne imza attılar. Bu iyi niyet anlaşmaları oldukça umut verici... İki ülkenin merkez bankası arasında imzalanan mutabakat zaptının, ticari ilişkileri ve ülkelerin paralarını pozitif yönde destekleyeceğine inanıyoruz.

Libya'yla ilerisi için ortak organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. TSE'yi Libya'da akredite etmemiz, bankalarımızın şube açması lazım. Ayrıca, Türk teknik müşavirlik firmalarının referans alınması lazım."