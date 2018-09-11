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Türk ekonomisine algı operasyonları yine boş çıktı

Fitch Raftings ve İngiliz Reuters'ın Türkiye için yaptıkları büyüme tahmini balonu yine patladı.

11 Eylül 2018 Salı 07:54
Türk ekonomisine algı operasyonları yine boş çıktı

Türk ekonomisini her fırsatta hedef alan ABD'ye bağlı uluslararası derecelendirme kuruluşları yine rezil oldu.

SERT DÜŞÜŞ BEKLİYORLARDI

ABD'li Fitch Raftings ve İngiliz Reuters, Türk ekonomisindeki büyümenin sert bir şekilde düşüş göstereceğini açıklamıştı. Fitch'e göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,5 büyüme gösterecekti. Reuters'a göre ise yüzde 3,3 oranında bir büyüme gerçekleşecekti.

ALGI OPERASYONLARI YİNE TUTMADI

Ancak daha önce her fırsatta yaptıkları gibi 'Türk ekonomisi batıyor' algıları bu kez de patladı.

TÜRKİYE OECD'DE LİDER

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme hızıyla OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu.

Yapılan bütün saldırılara ve finans kuruluşlarının algı operasyonlarına rağmen Türk ekonomisi emin adımlarla yolunda ilerlediğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:54
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