  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk doğal taş sektörü, Körfez ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek
Ekonomi

Türk doğal taş sektörü, Körfez ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:27:01 -
Türk doğal taş sektörü, Körfez ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den oluşan Körfez ülkelerine sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

İMİB açıklamasına göre, dünyanın en büyük doğal taş ithalatçıları arasında yer alan ve Türkiye'nin toplam 205 milyon dolar doğal taş ihracat gerçekleştirdiği Körfez ülkelerine düzenlenecek sanal ticaret heyeti 14-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, dünya doğal taş ithalatının 2019 yılında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Körfez ülkelerinin yılda 1 milyar dolara yaklaşan ithalatla önemli pazarlar arasında yer aldığını ifade etti.

Dinçer, hedefilerinin Körfez ülkelerinde pazar paylarını artırmak olduğunu kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı
Korona Virüs

Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı

Yeni tip koronavirüsü ilk inceleyen bilim insanlarından biri olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, hasta..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı