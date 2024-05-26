Türk devi Galatasaray kasasını doldurdu: Lig şampiyonluğundan dev gelir! Herkes Florya'ya akın etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk sonrası dev bir geliri kasasına koydu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı ve sezonu zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası elde ettiği gelir dudak uçuklattı.

Galatasaray, Süper Lig'den katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, 77 milyon 625 bin liralık "şampiyonlar payı" parasının da sahibi oldu.

Süper Lig'de bu sezon 33 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray; performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından 39 milyon 800 bin liralık primi de kasasına koydu.

Galatasaray'ın bu sezon yayın havuzundan gelirinin 238 milyon 803 bin lirayı bulacağı belirtildi.