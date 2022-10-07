  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’ye her yol mubah! Bir yanda HDP ile ortaklık bir yanda kemalistlere yalakalık

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

Büyük umutlarla sondaj yapılan kuyudan petrol çıkmadı! Dünya şokta

CHP bağlantılı hastanede bir skandal daha patladı

Bilmeyenler kuru gürültü yapmasın! Al sana kadrolaşma al sana sansür

Maden fışkırıyor! Eğer olursa Türkiye'ye 40 milyar dolar gelecek... Müthiş gelişme

Sondan kaçış yok! 18 terörist daha öldürüldü

İzmir'deki pis koku sadece lağımdan gelmiyor: İzmir’in tarımını CHP’li emekli hemşire tanıtacak! İhale ise...

İzmir'de iğrenç olay! Kız öğrenci yurdunun önünde bunu yaptı
Ekonomi Türk deri devi iflas etti
Ekonomi

Türk deri devi iflas etti

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, deri sektörünün önemli firmalarından birisi olan Matraş'ın iflasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:58:00 -
Türk deri devi iflas etti

Deri sektörünün önemli firmalarından Matraş için açılan iflas davaları geçen hafta sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Matraş Deri’nin iflasına karar verdi.

Aralarında Prada, Miu Miu, Burberry, Massimo Dutti’nin de bulunduğu dünya devlerinin tedarikçisi de olan Matraş’ın 2020’den bu yana faaliyetlerini kısmen durdurduğu biliniyor.

Piyasadan öğrenilen bilgiye göre aile arasında da miras kavgaları olduğu hep kamuoyuna yansımıştı. Matraş zor duruma girince peş peşe iflas davaları da açılmıştı. İşte bu iflas davaları geçen hafta sonuçlandı.

İflas etti

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Matraş Deri Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin davası iflas ile sonuçlandı. Mahkeme heyeti 14 Eylül 2022 günü saat 11.47 itibarıyla Matraş Deri’nin iflasına karar verdi. Mahkeme, şirketin tasfiye işlemleri için ise Bakırköy 1. İcra Dairesi’ni görevlendirdi. İstanbul Ticaret Odası’na 1970 yılında kayıt olan Matraş Deri, bu karar ile resmen iflas etmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23