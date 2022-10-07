Türk deri devi iflas etti

Deri sektörünün önemli firmalarından Matraş için açılan iflas davaları geçen hafta sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Matraş Deri’nin iflasına karar verdi.

Aralarında Prada, Miu Miu, Burberry, Massimo Dutti’nin de bulunduğu dünya devlerinin tedarikçisi de olan Matraş’ın 2020’den bu yana faaliyetlerini kısmen durdurduğu biliniyor.

Piyasadan öğrenilen bilgiye göre aile arasında da miras kavgaları olduğu hep kamuoyuna yansımıştı. Matraş zor duruma girince peş peşe iflas davaları da açılmıştı. İşte bu iflas davaları geçen hafta sonuçlandı.

İflas etti

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Matraş Deri Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin davası iflas ile sonuçlandı. Mahkeme heyeti 14 Eylül 2022 günü saat 11.47 itibarıyla Matraş Deri’nin iflasına karar verdi. Mahkeme, şirketin tasfiye işlemleri için ise Bakırköy 1. İcra Dairesi’ni görevlendirdi. İstanbul Ticaret Odası’na 1970 yılında kayıt olan Matraş Deri, bu karar ile resmen iflas etmiş oldu.