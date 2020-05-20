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Türk bilim insanları 'İvermektin'i araştırmaya başladı

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak 'İvermektin' isimli ilaç için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:13:00 -
Türk bilim insanları 'İvermektin'i araştırmaya başladı

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak koronavirüs salgınına karşı 'İvermektin' isimli ilacını kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak için çalışma başlattı. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye'de ilk olan bu çalışmadan olumlu sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tedavi programlarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken, salgınla mücadelede kullanılabilecek alternatif tedavi yöntemleri ve ilaç çalışmaları da hızla sürüyor. AFSÜ de alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayını alarak, İvermektin isimli ilacın koronavirüs tedavisindeki etkilerini araştırmak üzere çalışma grubu oluşturdu.

'Mevcut yöntemlerin dışında bir uygulama olacak'

Türkiye'de bu alandaki ilk çalışma olan İvermektin tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bu çalışmadan olumlu sonuçlar elde ederek koronavirüs tedavisinde alternatif bir yöntemle sonuca gitmek istediklerini söyledi. Okumuş, "Pandemi süreci başladığı andan itibaren biz 'bu hastalıkla mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz' diyerek çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların neticesinde ülkemizde şu anda mevcutta kullanılan tedavi yöntemleri dışında, başka bir ilacın veya molekülün koronavirüsle mücadelede kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çalışmaya başladık. Şu anda bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, ülkemizdeki mevcut tedaviler dışında bir ilacın koronavirüsteki etkinliği ve güvenini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor." dedi.

'Araştırmamız çok merkezli olacak'

Özellikle veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde parazit ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan İvermektin tedavisinin koronavirüs tedavisinde de kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Okumuş, "İvermektin adını verdiğimiz daha önce hayvanlarda parazitel enfeksiyonlarda kullanılan, bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi bazı viral enfeksiyonlarda da tedavideki etkinliği araştırılan ilaç için Sağlık Bakanlığı'ndan resmi onay aldık. Üniversitemizden sorumlu araştırmacı Prof. Dr. Neşe Demirtürk (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Semiha Orhan (yoğun bakım uzmanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı) hocamızla beraber İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yani çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'Çıkacak her sonuç bilime katkı olacak'

Bu ilacın ağır koronavirüs enfeksiyonu, ağır pnömonisi (zatürre) olan hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğini araştıracaklarını ifade eden Okumuş, "İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu veya olumsuz fark etmez çünkü olumsuz olması da bilime katkıdır. Elde ettiğimiz sonuçları tüm bilim camiasıyla bilimsel platformda inşallah sonuçları bitirdiğimizde de paylaşacağız" dedi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, çalışmanın detaylarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yaklaşık 60 vakadan oluşuyor. Bunlardan 30'u vaka grubu. Yani İvermektin tedavisi verilecek grup. Bunun yanında 30 vaka da kontrol grubu. Hem kontrol grubu hem de İvermektin verilecek grupta tüm hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecek. Yani biz bu çalışmamızda normal Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu tedaviye ek olarak İvermektin kullanacağız. ve İvermektin'in bu süreçteki etkinliğini ve güvenliğini araştıracağız. Sonuçta 30 vaka 30 kontrol vakası olacak. 3 merkezde olduğu için tabii biraz da pandeminin artık şiddetinin azaldığı ve vaka sayısının azaldığı bir dönemdeyiz. Biz yaklaşık 1- 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz. Çalışmanın süresi 3 ay. 3 ay izin aldık ama muhtemelen sonuçlarını almış oluruz."

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