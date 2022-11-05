Türk bayraklı turizm devi iflas etti! 'Üzgünüz' diyerek duyurdular

Eylül ayında yaptığı açıklama ile operasyonlarını durdurduğunu duyuran İsveç merkezli ve Türk bayraklı tur operatörü markası Detur Global iflas ettiğini açıkladı.

Resmi Linkedin profilinde de bulunan www.detur.se adresli web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile iflas ettiğini duyuran Detur açıklamasında şöyle deniyor:

Sektörün ve şirketin karşılaştığı zorluklar nedeniyle, daha önce 2022'nin geri kalanında seyahatlerin durdurulması, organizasyonel değişikliklerin uygulanması ve yeni sermaye eklenmesi, alternatif olarak gerekli koşullara sahip yeni sahiplerin getirilmesi ve operasyonların yeniden başlatılması kararı alındı. Ne yazık ki, banka ve kredi kartlarının arkasındaki şirketler ödemeleri durdurma kararı aldı ve çoğunluğa yapılan ödemeler tam olarak bu tür ödeme araçlarıyla yapılan ödemelerden oluştuğundan, likidite durumu akut hale geldi ve hayatta kalmayı sağlamak için planlanan önlemler için gerekli olan süre aşıldı.

Bu kararı vermek zorunda kalmak ağır ve zor oldu ve bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı gerçekten üzgünüz. Sadece uzun zamandır beklenen bir güneş yolculuğuna rezervasyon yaptıran müşterilerimiz için değil, aynı zamanda Detur için çok çalışan ve şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan tüm çalışanlarımız için.''