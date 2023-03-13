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Ekonomi Türk bankasına talip oldular! Satın alacaklar
Ekonomi

Türk bankasına talip oldular! Satın alacaklar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verilen Türk Ticaret Bankası'na dikkat çeken bir talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 14:20:00 -
Türk bankasına talip oldular! Satın alacaklar

Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın OSMAN İPEK'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."

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