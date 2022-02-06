Türk aileye saldırı meclise taşınıyor

Hollanda devlet kanalında yayınlanan görüntülerle ortaya konuyan Türk aileye yapılan ırkçı saldırılar, parlamentoya taşınacak... Hollanda’nın “masal köyü” olarak bilinen Giethoorn’da yaşayan Yusuf (15) ve annesi Hatice’nin yıllardır Hollandalılar tarafından ırkçılığa maruz kaldığı ve polisin bunu örtbas ettiği, görüntülerle ortaya çıktı. ‘Giethoorn’dan defol’ isimli belgeselde yıllarca Giethoorn şehrinde Türk ailenin maruz kaldığı içler acısı durum gözler önüne serildi. Televizyon programının hemen sonrasında Hollanda kamuoyunda bomba etkisi yaşatan haber, Türklerin kurduğu DENK partisi tarafından siyasi gündeme taşındı.

Yayınlanan görüntülerde Türk ailenin arabası paramparça ediliyor ve evleri taşlanıyor. Birçok kez polise şikâyette bulunan Türk aile, polis tarafından ciddiye alınmadıklarını ve şikâyet dilekçelerinin bile polis kayıtlarına geçmediklerini söylüyor. Türk ailesine yapılan ırkçılığın gün yüzüne çıkmasının hemen ardından açıklama yapan DENK partisi milletvekili Stephan van Baarle soru önergesi vererek bakanlığı acil göreve çağırdı ve şunları söyledi: ‘Türk ailesine yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. Aileye gerekli yardım için adım attık. Ayrıca suçluların mahkeme tarafından yargılanması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Konuyu salı günü parlamentoda DENK partisinin önergesiyle görüşmeye açacağız. Bunun peşini bırakmayacağız.”