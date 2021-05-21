  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aliyev: Herkes için fırsat olacak
Elon Musk'tan dogecoin açıklaması! Kripto piyasası hareketlendi
İstinaf: Koza-İpek’e Fetö cezası hukuka uygun
BM kendine bekleneni vermekten aciz
Ekonomi Turizmciler TURSAM ile güçlerini birleştirdiler
Ekonomi

Turizmciler TURSAM ile güçlerini birleştirdiler

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) iş birliği ile oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin (TURSAM) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:07:00 -
Turizmciler TURSAM ile güçlerini birleştirdiler

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, içinden geçilen sürecin sektör açısından oldukça sıkıntılı olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını tüm dünyayı sardıktan sonra başta turizm sektörü olmak üzere tüm alanlarda sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alpaslan, “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkarıyor. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Bakanlık olarak bu süreçlerin içeresinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada
Gündem

Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada

Türkiye'nin Kürecik Üssü'nü kapaması durumunda, savaş suçu işleyen İsrail'in balistik füzelere karşı korunması kalmayacak. Türkiye'nin, üssü..
Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri
Dünya

Demir Kubbe çaresiz kaldı! İşte Kassam füzeleri

Şeyh Cerrah Mahallesi'ni işgal etmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'e karşı oluşan öfke patlaması Gazze'den füzelerin..
Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu
Spor

Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu

Belçika Ligi'nde Club Brugge, Şampiyonluk Grubu'nun bitimine 1 maç kala şampiyon oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay