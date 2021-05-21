Turizmciler TURSAM ile güçlerini birleştirdiler

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, içinden geçilen sürecin sektör açısından oldukça sıkıntılı olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını tüm dünyayı sardıktan sonra başta turizm sektörü olmak üzere tüm alanlarda sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alpaslan, “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkarıyor. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Bakanlık olarak bu süreçlerin içeresinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız.” dedi.