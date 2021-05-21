Turizmciler TURSAM ile güçlerini birleştirdiler
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) iş birliği ile oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin (TURSAM) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, içinden geçilen sürecin sektör açısından oldukça sıkıntılı olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını tüm dünyayı sardıktan sonra başta turizm sektörü olmak üzere tüm alanlarda sıkıntılar yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alpaslan, “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin kurulması çok büyük bir adım. Bilgi en önemli güç, bu bilginin stratejik ve organize bir şekilde bütün tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeye çıkarıyor. Bu merkezden çıkacak raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Bakanlık olarak bu süreçlerin içeresinde gerekli iş birliği ve koordinasyonunda olacağız.” dedi.