Turizmciler sezondan umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Kovid-19 salgını konusunda geçen yıl edindikleri tecrübelerle otellerin yeni sezona hazır olduğunu belirtti. Bu sezon daha çok Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen turistleri konuk etmeye başladıklarını ifade eden Özden, diğer Avrupa ülkeleri pazarlarında ise şimdilik durağanlık olduğunu aktardı. Vaka sayılarının düşüşe geçmesi konusunda herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktaran Özden, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 5 bin vaka hedefine inebilirsek, Avrupa ülkeleri seyahat kısıtlamalarından Türkiye’yi muaf tutacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.