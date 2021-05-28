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Ekonomi Turizmcide yaz umudu
Ekonomi

Turizmcide yaz umudu

Yaz sezonunun açılmasıyla turizm beldelerinde hareketliliğin artacağı düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:57:00 - 2021-05-28 09:58:17
Turizmcide yaz umudu

Buğra Kardan

Haziran, temmuz ve ağustosta otel doluluk oranlarında belirgin yükseliş gözleneceği tahmin ediliyor.

Yarış kızışıyor

Pandeminin yayılımını durdurmak için kapanma tedbirlerinin alınmasıyla zor günler geçiren turizm sektörü temsilcileri, ilerisi için umutlu olup hem yerli hem de yabancı müşteri çekmek için kıran kırana yarışıyorlar. Tatil satışı yapmak için gerekli her adımı atan otelciler ve tur firmalarının yetkilileri, okulların kapanmasının ardından Antalya, Muğla, Aydın ve Çanakkale’ye akının artacağına dikkat çekiyorlar. Ayrıca “Veriler iyileşecek, konaklamacılar moral bulacak” öngörüsünü paylaşıyorlar.

Yerliler ön planda

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada temmuz ve ağustos aylarında tatil beldelerinde kıpırdanma yaşanacağını belirterek, “Ama 2020 rakamlarını yakalamamız mümkün görünmüyor” dedi. “Bu sene de yabancı değil, yerli tatilciler ön planda olacak” ifadesini kullanan Polatoğlu, şunları kaydetti: “Otelciler, aileler için kampanyalara, indirimlere gitmeye başladılar. Tatil fiyatları, bir miktar geriye gelecek. Yabancıları ülkemizde konuk edememek bizi üzüyor. Keşke tam kapanma kararı şubat ayında alınsaydı. Nisan ayında başlayan ve mayıs ortasına kadar devam eden kapanma bize pahalıya mâl oldu. Şu muhakkak ki 2021’de 10 milyar doları bırakın 6-7 milyar dolar turizm gelirini yakalamamız bile önemli bir başarı.

Yorulmuyor, yılmıyoruz

Tabii biz, yorulmuyor ve yılmıyoruz. Yerli tatilcileri yakın markaja alıyoruz. Tatilcilere devamlı rahat olmalarını öneriyoruz. Çünkü otellerde Covid-19’a karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Buralarda muayeneler, kontroller yapılıyor ve en önemlisi hijyen kurallarına harfiyen uyuluyor.”

Fiyatlar uygun

Fiyatların uygun olduğunu vurgulayan Polatoğlu, şöyle devam etti: “Şu anda Alanya’da 3 yıldızlı bir otelde iki çocuklu bir aile, 7 gün 5-6 bin liraya konaklayabilir. Bölgede 4 yıldızlı bir otel 3 yıldızlıya göre yüzde 20 pahalı. 5 yıldızlı bir mekân da 4 yıldızlıya göre yüzde 20 pahalı. Yani Alanya’da otel fiyatları 5 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya varıyor. Şartlar uygun. Turistler de bu hakikati görüyor ve otellere başvuruyorlar. İnşallah, yaz dönemi verimli geçecek.” Polatoğlu, “Doğa turlarımıza da katılan katılana. Turistler yaylalarımızı, göllerimizi, tarihi alanlarımızı turlamak için sıraya giriyorlar” diye konuştu. GAP turlarına pek çok başvuru geldiğinin altını çizen Polatoğlu, “Bölgeye gidiş ve gelişlerde belirgin bir artış var. Bu trend devam edecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Konuklarımızı ağırlamaya hazırız

Covid-19’a karşı alınan önlemleri ve turizmin güvenli halini anlatmak amacıyla aralarında 89 ülkenin büyükelçisi Antalya’da ağırlandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, onlarca büyükelçinin sorusuna yanıt alıp rahatladığını ifade etti. Çorabatır, şunları söyledi: “Otelciler olarak Güvenli Turizm Sertifikası programı ve personelimizle hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Sadece bizim hazır olmamız yeterli değil, diğer ülkelerde de vakaların düşerek normalleşmenin başlaması gerekiyor. Bizim için öncelik insan sağlığı. Vakaların düşmesi, aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması turizmde hızlıca geri dönmemizi sağlayacaktır.”

Yeni Akit Gazetesi

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