Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!
Otomotiv

Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!

Turizm ve serviste yeni standart! NovoLux konforu yeniden tanımlıyor!

Anadolu Isuzu konfor, güvenlik ve verimliliği bir arada sunan modern midibüsü NovoLux’ü yenileyerek turizm ve servis taşımacılığında beklentileri bir üst seviyeye taşıdı. Yeni NovoLux, modern çizgilerini güçlendiren yenilenen yüzü, artırılmış güvenlik donanımları ve yüksek performans özellikleriyle yollara çıktı.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, turizm ve servis taşımacılığında güçlü bir konuma sahip olan yeni NovoLux’ü, yenilenen yüzüyle birlikte tasarım, donanım ve teknolojik altyapı alanındaki önemli geliştirmelerle segmentindeki iddiasını pekiştirecek şekilde yeniledi. Çok yönlü kullanım avantajı sunan yapısı, artırılan güvenlik sistemleri ve konfor odaklı iç mekân iyileştirmeleriyle yeni NovoLux; hem işletmecilere verimlilik hem de yolculara daha keyifli, daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. 

 

Güvenlik ve konfor ön planda tutuldu

Yeni NovoLux’ün yenilenen iç trim renkleri iç mekanda daha aydınlık, ferah ve modern bir atmosfer yaratıyor. Yeni nesil koltuk tasarımı ve ahşap görünümlü taban kaplaması şıklığı dayanıklı bir yapıyla tamamlıyor. Yolcuların önünde konumlandırılan ayırıcı panel, kabin düzenini iyileştirerek daha rahat bir seyahat imkanı sağlıyor. Sürücü alanına entegre edilen multimedya sistemi sürüşü daha keyifli ve ergonomik hale getirirken, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, her hava koşulunda güven vadediyor. Ayrıca, alçaltılmış bagaj kapağı sayesinde bagaj yükleme ve boşaltma işlemleri çok daha kolay ve pratik hâle geliyor.

 

Yüksek performans ve yakıt verimliliği bir arada sunuluyor

7.420 mm uzunluğa, 2.350 mm genişliğe sahip olan araç, Euro VI OBD-E emisyon standartlarına uygun, 190 PS güç ve 510 Nm tork üreten turbo dizel motoru ve 6 ileri manuel şanzımanıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. 29 yolcu kapasitesine sahip olan modelde; ESC ve ABS’li tam havalı fren sistemi, AEBS gelişmiş acil fren sistemi, radar destekli kör nokta bilgi sistemi (BSIS) ve hareketli nesne algılama sistemi (MOIS), sürücü dikkat uyarı sistemi, akıllı hız yardımı (ISA), lastik basınç izleme sistemi (TPMS) ve motor odası yangın algılama ve otomatik söndürme sistemi gibi ileri teknolojiler standart olarak yer alıyor.

