SON DAKİKA
Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

Iran'ın BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) temsilcisi Rıza Necefi, İsrail'in ülkedeki bazı nükleer tesisleri vurduğunu duyurdu.

Necefi, vurulan tesisler arasında Natanz Nükleer Santrali'nin de bulunduğunu bildirdi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında nükleer tesislerin zarar gördüğüne dair herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi.

Grossi, bugün 35 ülkeden oluşan Yönetim Kurulu’na yaptığı açıklamada, “Nükleer tesislerin herhangi birinin hasar gördüğüne ya da vurulduğuna dair elimizde bir gösterge yok” dedi.

Grossi, İran’daki nükleer kurumlarla temas kurma çabalarının sürdüğünü ancak şu ana kadar yanıt alınamadığını da sözlerine ekledi.

 

