  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme 2 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi TÜİK kritik rakamları açıkladı! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor Herkes cevabı merak ediyordu: İran flaş kararı duyurdu! Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin' İsrailliler fare gibi kaçıştı! İran füzeleri Demir Kubbe’yi çaresiz bıraktı İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane
Gündem Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi
Gündem

Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “Türkiye’deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

DMM'den Hakkari’deki "vatansızlık" iddialarına yalanlama
DMM'den Hakkari’deki "vatansızlık" iddialarına yalanlama

Gündem

DMM'den Hakkari’deki "vatansızlık" iddialarına yalanlama

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı
DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

Gündem

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!
Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!

Gündem

Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23