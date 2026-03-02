  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı
Yerel Pide kuyruğunda kan aktı!
Yerel

Pide kuyruğunda kan aktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pide kuyruğunda kan aktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pide kuyruğunda bekleyen şahıs husumetlisi tarafından silahla vuruldu. Saldırıdan yaralı kurtulan şahıs tedavi altına alınırken, saldırgan cezaevinde gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pide sırasında kanlı bir pusu gerçekleşti.

Yeşilova Mahallesi'ndeki bir fırının önünde 27 Şubat'ta iftar için pide sırası bekleyen İ.Y., husumetlisi F.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Y. hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan şüpheli F.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı F.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin silahla yaraladığı İ.Y. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, daha önce konuyla ilgili şikayetçi olup dava açmasına rağmen parasını tahsil edemediğini ve bu sebeple aralarında husumet başladığını söylediği öğrenildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!
İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!

Dünya

İran'ın yeni silahı özellikleriyle dikkat çekti: İsrail'i termobarik füzeyle vurdu!

AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç
AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç

Dünya

AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23