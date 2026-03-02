Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

yeniakit.com.tr

İran'ın başkenti Tahran semalarında, İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının devriye gezdiği bildirildi. Mikoyan MiG-29 ve Yakovlev Yak-130 tipi jetlerin, başkent güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli hava devriyesi yaptığı öğrenildi.

İran ordusundan bir kaynak, bu uçuşların düşman hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla yapıldığını belirtti. Tahran sakinleri, jetlerin düşük irtifada uçuşlarını duyduklarını ve şehrin üzerinde duman sütunlarının yükseldiğini rapor etti.

Çatışma, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından şiddetlendi. ABD ve İsrail güçleri, 28 Şubat'ta başlayan "Epic Fury" ve "Roaring Lion" operasyonlarında Tahran'ı hedef aldı; 200'den fazla savaş uçağıyla yüzlerce hedef vuruldu, balistik füze tesisleri ve donanma üsleri imha edildi. İran yetkilileri, saldırılarda 500'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı; ABD Başkanı Trump, sosyal medyada İran donanmasının büyük kısmının yok edildiğini iddia etti. İsrail Savunma Bakanlığı, Tahran üzerinde hava üstünlüğü sağlandığını ve saldırıların "nonstop" devam edeceğini ileri sürdü. Ancak Tahran’da hava üstünlüğünün halen İran’da olduğu son görüntülerle kesinleşti; İsrail’in yalan söylediği bir kez daha kanıtlandı.

İran, misilleme olarak İsrail ve Arap devletlerine füze saldırıları düzenledi; ABD'nin Kuveyt'teki büyükelçilik kompleksi vuruldu. İran destekli milisler de çatışmaya dahil olurken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), F-16, F/A-18 ve F-35 gibi jetlerle operasyonlara devam edildiğini açıkladı. Kuveyt’te ABD’nin F-15 tipi savaş uçakları imha edildi. Ancak uçakların tam sayısının açıklanmayacağı vurgulandı. Pilotların sağ kurtuldukları açıklandı.