  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası! Ümmetin dağınıklığı Siyonisti kudurttu İran'da Devir Teslim: Hamaney sonrası isim belli oldu! Üçlü konsey dönemi ve Alireza Arafi Stratejik avantajlarımızı kullanmamız zorunluluk İran bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor 'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme 2 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi TÜİK kritik rakamları açıkladı! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor Herkes cevabı merak ediyordu: İran flaş kararı duyurdu! Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin'
Dünya Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran’ın MiG-29 ve Yak-130 tipi savaş uçaklarının başkent semalarında devriye attığı görüldü. İsrail’in psikolojik üstünlük için dezenformasyon yaydığı bir kez daha gözler önüne serildi.

 yeniakit.com.tr

İran'ın başkenti Tahran semalarında, İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının devriye gezdiği bildirildi. Mikoyan MiG-29 ve Yakovlev Yak-130 tipi jetlerin, başkent güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli hava devriyesi yaptığı öğrenildi.

İran ordusundan bir kaynak, bu uçuşların düşman hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla yapıldığını belirtti. Tahran sakinleri, jetlerin düşük irtifada uçuşlarını duyduklarını ve şehrin üzerinde duman sütunlarının yükseldiğini rapor etti.

Çatışma, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından şiddetlendi. ABD ve İsrail güçleri, 28 Şubat'ta başlayan "Epic Fury" ve "Roaring Lion" operasyonlarında Tahran'ı hedef aldı; 200'den fazla savaş uçağıyla yüzlerce hedef vuruldu, balistik füze tesisleri ve donanma üsleri imha edildi. İran yetkilileri, saldırılarda 500'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı; ABD Başkanı Trump, sosyal medyada İran donanmasının büyük kısmının yok edildiğini iddia etti. İsrail Savunma Bakanlığı, Tahran üzerinde hava üstünlüğü sağlandığını ve saldırıların "nonstop" devam edeceğini ileri sürdü. Ancak Tahran’da hava üstünlüğünün halen İran’da olduğu son görüntülerle kesinleşti; İsrail’in yalan söylediği bir kez daha kanıtlandı.

İran, misilleme olarak İsrail ve Arap devletlerine füze saldırıları düzenledi; ABD'nin Kuveyt'teki büyükelçilik kompleksi vuruldu. İran destekli milisler de çatışmaya dahil olurken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), F-16, F/A-18 ve F-35 gibi jetlerle operasyonlara devam edildiğini açıkladı. Kuveyt’te ABD’nin F-15 tipi savaş uçakları imha edildi. Ancak uçakların tam sayısının açıklanmayacağı vurgulandı. Pilotların sağ kurtuldukları açıklandı.

Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler
Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler

Gündem

Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler

CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı
CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı

Gündem

CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Dünya

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var
İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var

Dünya

İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var

Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı
Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

Gündem

Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir
Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir

Dünya

Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir

Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu
Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

Gündem

Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23