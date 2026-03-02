Direksiyon başında dokunmatik tehlikesi! Fiziksel tuşu olmayan otomobil 5 yıldızı unutsun

Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tarafında ise maliyet farkı daha belirgin. Dokunmatik ekran tabanlı multimedya sistemlerinde tek bir ekran arızasının ortalama onarım maliyeti 15 ila 25 bin TL seviyesinde bulunurken, fiziksel bir düğme ya da anahtar grubunun değişimi çoğu zaman 500 ila 1500 TL bandında gerçekleşiyor. Sigorta şirketleri ve filo firmaları yüksek maliyetli ekran hasarlarını hasar frekansı açısından risk unsuru olarak tanımlıyor. Fiziksel kontrollerin yeniden tercih edilmesi, satış sonrası pazarda daha modüler ve maliyet açısından daha öngörülebilir bir yapı oluşturuyor. Aşçı, sözlerini “Teknoloji, sürücünün hayatını kolaylaştırdığı sürece değerlidir. Eğer sürücünün gözünü yoldan ayırıyor, refleks süresini uzatıyor ve servis maliyetlerini artırıyorsa, bu artık bir konfor değil, sistemli bir risk unsuruna dönüşür” diyerek tamamladı.