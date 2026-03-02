Direksiyon başında dokunmatik tehlikesi! Fiziksel tuşu olmayan otomobil 5 yıldızı unutsun
Araç içi dijitalleşmenin güvenlikle çeliştiği, bu nedenle fiziksel tuşlara dönüşün kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Euro NCAP’in 2026 sonrası kriterleri, temel işlevlerde fiziksel erişim yoksa beş yıldız yerine dört yıldız verilmesine yol açabilecek ve üreticileri revizyona zorlayacak. İTO 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “Teknoloji, sürücünün hayatını kolaylaştırmadığı sürece artık bir konfor değil, sistemli bir risk unsurudur’ diyerek uyardı.