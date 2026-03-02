  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler Olası Üçüncü Dünya Savaşı'nda en korunaklı ülkeler! Listede Türkiye var mı? İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar! İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi Siyonist Sözcü TV’den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü’sü kapatılsın! Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı? Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde!
Sağlık Aman dikkat edin! Bu hatalar gün boyu açlık ve halsizlik yapıyor
Sağlık

Aman dikkat edin! Bu hatalar gün boyu açlık ve halsizlik yapıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aman dikkat edin! Bu hatalar gün boyu açlık ve halsizlik yapıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Şahin Güneşsu, Ramazan ayında sahur öğününün atlanmaması gerektiğini belirterek, hamur işleri ve ağır yemekler yerine protein ağırlıklı, dengeli bir kahvaltı tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında gün boyu enerjik kalmanın anahtarı sahurdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Şahin Güneşsu, sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu öğünün kahvaltı niteliğinde ve dengeli planlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

 

Bu gıdaları sofradan eksik etmeyin!

Dyt. Güneşsu, sahurun kahvaltı niteliğinde planlanmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirterek, bu öğünde uzun süre tok tutan ve susuzluk hissini artırmayan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Protein açısından zengin besinlerin tokluk süresini uzattığını söyleyen Güneşsu, özellikle şu gıdaların sahur için ideal olduğunu dile getirdi.

 

Güneşsu, Süt, Yumurta, Az tuzlu peynir çeşitleri, Çiğ kuruyemişler ve Yulaf. Bu besinlerin hem dengeli enerji sağladığı hem de gün içinde kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olduğunu kaydetti.

 

Sahurda haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet tüketiminin kaliteli protein kaynağı olması nedeniyle önemli olduğuna dikkat çeken Güneşsu, fındık, ceviz ve bademin de sağlıklı yağ ve protein içerikleri sayesinde besleyici bir alternatif sunduğunu söyledi.

 

Domates, salatalık ve yeşilliklerin hem posa içerikleri hem de vitamin-mineral katkılarıyla sahurda mutlaka yer alması gerektiğini belirten Güneşsu, bu besinlerin sindirimi desteklediğini ve gün boyu daha dengeli bir tokluk hissi sağladığına dikkat çekti.

 

Hamur işleri tok tutar mı?

Tok tuttuğu düşünülse de hamur işleri, tatlılar, beyaz ekmek, pilav, makarna ve ağır et yemeklerinin sahur için uygun olmadığına hatırlatan Dyt. Hilal Şahin Güneşsu, bunun yerine; tam buğday ekmeği ile hazırlanmış sandviç veya tost, süt ya da yoğurt içine eklenen yulaf, çiğ kuruyemiş ve tarçın ilavesi gibi seçeneklerin daha dengeli bir öğün oluşturduğu belirtti.

 

Dyt. Güneşsu, "Sahur sonunda tüketilen kuru meyvelerin tatlı isteğini sağlıklı şekilde karşılıyor, aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Sahurda da iftarda olduğu gibi porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerekiyor. Dengeli bir sahur planının hem kilo kontrolü hem de daha rahat bir oruç sürecine destek oluyor" dedi

Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"
Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"

Sağlık

Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"

Uzman isim uyardı! Ramazan’da yeni şikayet: Sahur öksürüğü
Uzman isim uyardı! Ramazan’da yeni şikayet: Sahur öksürüğü

Sağlık

Uzman isim uyardı! Ramazan’da yeni şikayet: Sahur öksürüğü

Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat
Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Sağlık

Uzman isimden önemli uyarı! Ramazan ayında bardak bardak kahve ve çay içenler dikkat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi
Gündem

İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail ve suç ortağı ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini füze y..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23