Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Katar, "Böyle bir saldırıya karşılık verilmeden geçilmez. İran bedel ödemeli. En sonunda bu kriz diyalog yoluyla çözülmeli. Şu an için İran hükümetiyle bir temasımız yok" açıklamasını yaptı.
İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürürken bu ülkelerden de tepkiler gelmeye başladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran’ın Katar halkına yönelik saldırısını “açık saldırı” olarak nitelendirdi ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.
Sözcü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İran, halkımıza yönelik bu açık saldırısının bedelini ödemek zorunda. Bu tür bir saldırı karşılıksız bırakılamaz.”