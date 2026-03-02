  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme 2 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi TÜİK kritik rakamları açıkladı! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor Herkes cevabı merak ediyordu: İran flaş kararı duyurdu! Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin' İsrailliler fare gibi kaçıştı! İran füzeleri Demir Kubbe’yi çaresiz bıraktı İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane
Dünya Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Dünya

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Katar, "Böyle bir saldırıya karşılık verilmeden geçilmez. İran bedel ödemeli. En sonunda bu kriz diyalog yoluyla çözülmeli. Şu an için İran hükümetiyle bir temasımız yok" açıklamasını yaptı.

İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürürken bu ülkelerden de tepkiler gelmeye başladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran’ın Katar halkına yönelik saldırısını “açık saldırı” olarak nitelendirdi ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Sözcü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran, halkımıza yönelik bu açık saldırısının bedelini ödemek zorunda. Bu tür bir saldırı karşılıksız bırakılamaz.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

İsrail'e topraklarınızda yaptıklarından dolayı bedel ödeyecek dediniz mi ? Yoksa  yemedi mi ?

Merhaba

abd teslim edip israilin kucağına oturmussunuz kalkıp İran'a laf söylüyorsunuz,ozaman ülkende abd askeri ve üssü bulundurmiycaksin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23