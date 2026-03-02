  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Ben Gurion 5 gün kapalı Ülkeden kaçmak isteyen siyonistlere kötü haber
Dünya

Ben Gurion 5 gün kapalı Ülkeden kaçmak isteyen siyonistlere kötü haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ben Gurion 5 gün kapalı Ülkeden kaçmak isteyen siyonistlere kötü haber

İsrail, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nın kapalı kalma süresini cuma gününe kadar uzattığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonuna göre, İran’a yönelik askeri operasyonla eş zamanlı olarak 28 Şubat'ta kapatılan hava sahası ve Ben Gurion Havalimanı’nın cuma gününe kadar kapalı kalmasına karar verildi.

İsrail basını, 100 binden fazla İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını aktardı.

İsrail ordusu da toplanma kısıtlamalarının çarşamba akşamına kadar süreceğini açıkladı.

Açıklamada, bu süre zarfında açık alanlarda ve kapalı mekanlarda toplanmaların yasak olduğu, plajların halka kapalı kalacağı, sığınak bulunmayan iş yerlerinde çalışmaya izin verilmeyeceği ve eğitim faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu belirtildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

