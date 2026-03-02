Ramazan'da spor ne zaman yapılmalı? İftardan önce mi sonra mı? Spor Eğitmeni yorumladı
Ramazan ayında spor yapma konusunda uzman isimden net bilgiler geldi.
Ramazan ayında spor yapma konusunda uzman isimden net bilgiler geldi.
Ramazan'da beslenme düzeniyle birlikte spor rutinleri de değişiyor. Birçok spor tutkunu “İftardan önce mi sonra mı spor yapılır, kas kaybeder miyim?” gibi soruların cevabını araştırıyor. Spor Eğitmeni İnanç Akbaş, bu süreci sağlıklı yönetmenin yollarını Merve Kantarcı Çulha'ya anlattı. İşte Ramazan'da spor yapmanın kuralları…
İftar ve sahur arasındaki kritik zaman diliminin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden, protein alımının önemine kadar pek çok detayı paylaşan Spor Eğitmeni İnanç Akbaş, doğru planlamayla Ramazan'ın form kaybedilen değil, bilinç kazanılan bir dönem olabileceğine dikkat çekti.
Ramazan ayında spor tamamen bırakılması gereken bir süreç değildir; aksine doğru planlandığında hem fiziksel form korunabilir hem de kas kaybı ve performans düşüşü minimumda tutulabilir.
Peki, antrenmanların düzeyi ya da yoğunluğu nasıl olmalı? Bu dönemde temel hedef maksimum gelişim değil, mevcut kondisyonu korumak ve vücudu aşırı strese sokmadan süreci sağlıklı şekilde tamamlamaktır. Bu nedenle antrenman hacmi bir miktar azaltılmalı, ancak antrenman kalitesi korunmalıdır. Çok yüksek yoğunluklu, tükenişe kadar gidilen çalışmalar yerine orta şiddette, kontrollü ve sürdürülebilir bir program tercih edilmelidir.
Ramazan'da spor için en uygun saatler ne zaman? Ramazan ayında spor yapanlar için en uygun egzersiz zamanı genellikle iftardan 90-120 dakika sonrasıdır. Bu zaman diliminde vücut su, karbonhidrat ve protein almış olur; bu da hem güç üretimini artırır hem de koordinasyon ve odaklanmayı iyileştirir. Özellikle ağırlık ve fonksiyonel antrenmanlar için bu saatler sakatlanma riskinin en düşük olduğu, performansın ise en yüksek seviyede hissedildiği zamanlardır. İftardan hemen sonra ağır bir antrenman yerine sindirime kısa bir süre tanımak önemlidir.
İftardan önce antrenman yapmak zararlı mı? İftar öncesi yapılan antrenmanlar ise daha farklı bir amaçla ele alınmalıdır. Bu dönemde yapılan egzersizler yağ yakımını destekleyebilir; ancak vücut susuz ve enerji depoları boş olduğu için güç üretimi düşer ve sakatlanma riski artar. Bu nedenle iftar öncesi antrenmanlar kısa süreli, düşük yoğunluklu ve daha çok yürüyüş, hafif kardiyo, mobilite veya esneme odaklı olmalıdır. Ağır ağırlıklar veya yüksek nabızlı interval çalışmalar bu saatlerde önerilmez.
Özetle Ramazan ayında spor yaparken amaç kendini tüketmek değil, vücudu koruyarak süreci akıllıca yönetmektir. Doğru zamanlama, dengeli beslenme, yeterli sıvı ve kontrollü antrenman ile Ramazan, form kaybedilen değil bilinç kazanılan bir dönem haline gelebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23