Ramazan'da spor ne zaman yapılmalı? İftardan önce mi sonra mı? Spor Eğitmeni yorumladı

Ramazan'da spor için en uygun saatler ne zaman? Ramazan ayında spor yapanlar için en uygun egzersiz zamanı genellikle iftardan 90-120 dakika sonrasıdır. Bu zaman diliminde vücut su, karbonhidrat ve protein almış olur; bu da hem güç üretimini artırır hem de koordinasyon ve odaklanmayı iyileştirir. Özellikle ağırlık ve fonksiyonel antrenmanlar için bu saatler sakatlanma riskinin en düşük olduğu, performansın ise en yüksek seviyede hissedildiği zamanlardır. İftardan hemen sonra ağır bir antrenman yerine sindirime kısa bir süre tanımak önemlidir.