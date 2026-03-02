  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme 2 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi TÜİK kritik rakamları açıkladı! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor Herkes cevabı merak ediyordu: İran flaş kararı duyurdu! Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin' İsrailliler fare gibi kaçıştı! İran füzeleri Demir Kubbe’yi çaresiz bıraktı İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane
Dünya İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var
Dünya

İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var

Hamaney'in öldürülmesi Pakistan'da protesto edildi. Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Ülke genelinde yaşanan eylemlerde 25 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik protestolarda Pakistan genelinde 25 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Hamaney'in öldürülmesi Pakistan'da protesto edildi. Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Ülke genelinde yaşanan eylemlerde 25 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi kentindeki ABD Konsolosluğu önündeki protestolarda güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Başkent İslamabad'da ise protestocuların hükümet ve diplomatik misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) girmesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeybatıdaki Peşaver'de düzenlenen protesto gösterilerinde göstericiler ile polis çatıştı. Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu'da da pazar günü şiddet olayları yaşandı. Protestocular, Birleşmiş Milletler bölge ofisleri dahil olmak üzere birçok binayı ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda bölgede en az 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi
İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi

Dünya

İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi

Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı
Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı

Dünya

Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23