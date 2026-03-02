  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!

AKOM'un paylaştığı güncel hava durumu verilerine göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağışsız bir periyot yaşanacak.

#1
Foto - AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!

Havanın hafta boyunca güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor.

#2
Foto - AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!

Gün içerisinde sıcaklıkların 12-14°C aralığında seyretmesiyle birlikte İstanbullular erken bir bahar havası yaşayacak.

#3
Foto - AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!

"YALANCI BAHAR" HAVASINA ALDANMAYIN Gündüzleri baharı andıran hava şartlarına rağmen yetkililer, "yalancı bahar" durumuna karşı vatandaşları uyardı.

#4
Foto - AKOM'dan uyarı geldi: Sakın aldanmayın geri dönecek!

Gün içinde 13-14°C'leri bulan hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hızla düşüşe geçerek 5°C'lerin altına gerileyeceği belirtildi./ kaynak: internethaber

