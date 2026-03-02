  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Son dakika! İran, Netanyahu'nun ofisini vurdu
Dünya

Son dakika! İran, Netanyahu'nun ofisini vurdu

Son dakika! İran, Netanyahu'nun ofisini vurdu

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin vurulduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor..

Düşünceli

İnşallah doğrudur. Şu mübarek Ramazan'ı Şerif'te hayırlı bir alırız belki

Vatandaş

Ne olacak şerefsizin almanyaya kaçtığı haber edildi kim bilir hangi deliğe girdi namussuz.
